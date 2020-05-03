السعودية | مفتي عام المملكة : يجوز إخراج الزكاة لمستفيدي منصة “جود الإسكان”

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:50 مساءً, 3 مايو 2020 م المناطق _الرياض أوضح سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، جواز إخراج الزكاة لمستفيدي منصة “جود الإسكان” التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية.

وقال سماحة المفتي : “إن المنصة تحقق العمل المتقن الذي يوافق الشرع في المصارف الإسلامية وخاصة الزكاة، وإن إخراج الزكاة لمستفيدي المنصة عمل طيب ويحقق النفع ومساعدة المحتاجين في الحصول على سكن مناسب لهم وتسهيل أمورهم وفك معاناتهم من مبالغ الإيجارات التي تشق عليهم”.

الجدير بالذكر أن منصة “جود الإسكان” حظيت بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وكذلك من عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، وتأتي هذه اللفتات المتتالية والحانية من القيادة الرشيدة والجهات لتعكس حرصهم على دعم مختلف فئات المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

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