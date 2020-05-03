التحالف العربي بقيادة السعودية: مليشيا الحوثي ارتكبت 100 خرقًا لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/5/4 01:30 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مساء الأحد، أن مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت 100 خرقا لوقف إطلاق النار خلال آخر 48 ساعة.
وأصدر التحالف بيانا جاء فيه أن خروقات المليشيات الحوثية شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة.
وتابع البيان: إننا نطبق أقصى درجات ضبط النفس، مع الاحتفاظ بحق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.
وأعلن التحالف في وقت سابق، تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل/نيسان الجاري، وذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل/نيسان بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
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