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محمد بن مسعود - الدمام - ناقش الشيخ الدكتور عبدالعزيز سفر الحارثي، القاضي بوزارة العدل بالرياض، رسالة الدكتوراه المقدمة إلى المعهد العالي للقضاء بقسم الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض.
وبدأ الباحث بكلمة لبيان رسالته، شكر فيها لجنة المناقشة: فضيلة البروفيسور الدكتور محمد الألفي، وفضيلة البروفيسور الدكتور أحمد الربيش، وفضيلة الشيخ الدكتور علي العقلاء من جامعة القصيم، التي منحت الدارس شهادة الدكتوراه مع تقدير ممتاز بمرتبة الشرف الأولى.
وشكر الحارثي كل من دعمه، خاصة والده والدته وأسرته وأساتذته.
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 11:37 PM
ناقش الشيخ الدكتور عبدالعزيز سفر الحارثي، القاضي بوزارة العدل بالرياض، رسالة الدكتوراه المقدمة إلى المعهد العالي للقضاء بقسم الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض.
وبدأ الباحث بكلمة لبيان رسالته، شكر فيها لجنة المناقشة: فضيلة البروفيسور الدكتور محمد الألفي، وفضيلة البروفيسور الدكتور أحمد الربيش، وفضيلة الشيخ الدكتور علي العقلاء من جامعة القصيم، التي منحت الدارس شهادة الدكتوراه مع تقدير ممتاز بمرتبة الشرف الأولى.
وشكر الحارثي كل من دعمه، خاصة والده والدته وأسرته وأساتذته.
، "الحارثي" يحصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف ،
المصدر : الخليج 365
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