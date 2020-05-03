، الشيخ "ابن حميد".. تعرَّف على أبرز محطات إمام وخطيب المسجد الحرام ،

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز عبر مقطع فيديو موجزًا عن أبرز محطات إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
وتفصيلاً، ذكرت دارة الملك عبدالعزيز أن "الشيخ الدكتور صالح بن حميد شغل منصب رئيس مجلس الشورى عام 1422 هـ. وُلد في بريدة عام 1369هـ، وحفظ القرآن الكريم في سن الـ16 عامًا، وهو من أوائل جمعية تحفيظ القرآن بمكة المكرمة".
وتابعت: حصل الشيخ "ابن حميد" على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وعُيّن مدرسًا بالمسجد الحرام عام 1402هـ، وعضوًا في المجلس الأعلى العالمي للمساجد برابطة العالم الإسلامي، وعضوًا في اللجنة الشرعية بهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية.
وتولى الشيخ "صالح بن حميد" الإمامة والخطابة بالمسجد الحرام عام 1403هـ. دارة الملك عبدالعزيز إمام وخطيب المسجد الحرام صالح بن حميد
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 11:34 PM
وُلد عام 1369هـ وحفظ القرآن في سن الـ16 وتولى رئاسة "الشورى"
نشرت دارة الملك عبدالعزيز عبر مقطع فيديو موجزًا عن أبرز محطات إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
وتفصيلاً، ذكرت دارة الملك عبدالعزيز أن "الشيخ الدكتور صالح بن حميد شغل منصب رئيس مجلس الشورى عام 1422 هـ. وُلد في بريدة عام 1369هـ، وحفظ القرآن الكريم في سن الـ16 عامًا، وهو من أوائل جمعية تحفيظ القرآن بمكة المكرمة".
وتابعت: حصل الشيخ "ابن حميد" على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وعُيّن مدرسًا بالمسجد الحرام عام 1402هـ، وعضوًا في المجلس الأعلى العالمي للمساجد برابطة العالم الإسلامي، وعضوًا في اللجنة الشرعية بهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية.
وتولى الشيخ "صالح بن حميد" الإمامة والخطابة بالمسجد الحرام عام 1403هـ.
، الشيخ "ابن حميد".. تعرَّف على أبرز محطات إمام وخطيب المسجد الحرام ،
المصدر : الخليج 365
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