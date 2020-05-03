، مصر.. مقتل وإصابة 15 من أفراد الجيش في عمليات بسيناء ،

محمد بن مسعود - الدمام - بينهم 4 ضباط و8 جنود

أفاد الجيش المصري اليوم (الأحد)، بسقوط 15 من أفراده بين قتيل وجريح في عمليات نفذها بشبه جزيرة سيناء في الآونة الأخيرة.

وأضاف الجيش في بيان أوردته "رويترز"، أنه "نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات قتل وأصيب أربعة ضباط وثلاثة ضباط صف وثمانية جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وذكر أنه نفذ عدد 22 مداهمة وعدد 16 عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 مسلحاً.