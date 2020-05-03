، "إسرائيل" تعتقل 5 سودانيين أثناء تسللهم من لبنان ،

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال خمسة مواطنين سودانيين حاولوا التسلل إلى فلسطين عبر الأراضي اللبنانية.
وذكرت متحدثة عسكرية باسم جيش الاحتلال أن المعتقلين عادوا إلى لبنان على يد القوات العسكرية، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضافت أنّ الفرضية السائدة بأن هؤلاء الأشخاص كانوا ينوون البحث عن عمل في "إسرائيل".
على الصعيد نفسه، أفاد الجيش اللبناني بتوقيف إحدى دورياته التابعة لمديرية المخابرات خمسة أشخاص من التابعية السودانية في خراج بلدة عيتا الشعب لوجودهم في نقطة قريبة من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
وأضاف الجيش في بيان أنه أخضع الموقوفين للتحقيق بإشراف القضاء المختص.
"إسرائيل" تعتقل 5 سودانيين أثناء تسللهم من لبنانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-03
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال خمسة مواطنين سودانيين حاولوا التسلل إلى فلسطين عبر الأراضي اللبنانية.
وذكرت متحدثة عسكرية باسم جيش الاحتلال أن المعتقلين عادوا إلى لبنان على يد القوات العسكرية، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضافت أنّ الفرضية السائدة بأن هؤلاء الأشخاص كانوا ينوون البحث عن عمل في "إسرائيل".
على الصعيد نفسه، أفاد الجيش اللبناني بتوقيف إحدى دورياته التابعة لمديرية المخابرات خمسة أشخاص من التابعية السودانية في خراج بلدة عيتا الشعب لوجودهم في نقطة قريبة من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
وأضاف الجيش في بيان أنه أخضع الموقوفين للتحقيق بإشراف القضاء المختص.
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
05:00 PM
أعادتهم ثانية إلى ما وراء الحدود
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال خمسة مواطنين سودانيين حاولوا التسلل إلى فلسطين عبر الأراضي اللبنانية.
وذكرت متحدثة عسكرية باسم جيش الاحتلال أن المعتقلين عادوا إلى لبنان على يد القوات العسكرية، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضافت أنّ الفرضية السائدة بأن هؤلاء الأشخاص كانوا ينوون البحث عن عمل في "إسرائيل".
على الصعيد نفسه، أفاد الجيش اللبناني بتوقيف إحدى دورياته التابعة لمديرية المخابرات خمسة أشخاص من التابعية السودانية في خراج بلدة عيتا الشعب لوجودهم في نقطة قريبة من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
وأضاف الجيش في بيان أنه أخضع الموقوفين للتحقيق بإشراف القضاء المختص.
، "إسرائيل" تعتقل 5 سودانيين أثناء تسللهم من لبنان ،
المصدر : الخليج 365
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