، 26 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونيًا ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
واصل نحو 26 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران في مختلف الكليات والتخصصات للأسبوع الثاني، أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1440 / 1441هـ، والتي خصصت إلكترونيًا نتيجة الظروف الراهنة.
وأوضح مدير الجامعة، الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن الأسبوع الأول من الاختبارات النهائية عن بُعد، سار وفق ما خططت له الجامعة من تنظيم، حيث اتخذت جميع الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتأديتها دون أي عوائق، مؤكدًا حرص الجامعة على التيسير على الطلاب بما يخدمهم في مسيرتهم التعليمية.
من جهة أخرى، قال عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، الدكتور خيران آل رجب، إن الأسبوع الأول شهد تأدية 33600 طالب وطالبة من مختلف الكليات والتخصصات الاختبارات بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى استمرار الجامعة في تقديم جميع الخِدْمات التقنية العالية التي تضمن سير الاختبارات بنجاح، مؤكدًا أن ما قدمته الجامعة من دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة كان لها دور كبير في سهولة أداء الاختبارات وتجنب المعوقات.
وكانت العمادة نفذت الكثير من البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس وكذلك للطلاب والطالبات؛ لتمكينهم من تسيير العملية التعليمية وأداء الاختبارات الإلكترونية بكفاءة عالية، حيث تم تنفيذ 35 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في نظام إدارة التعلم والفصول الافتراضية، وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، والدورات والواجبات ولوحة المناقشة، واستفاد منها 2137 عضو هيئة تدريس، كما نظمت العمادة 19 دورة للطلاب والطالبات استفاد منها 1721 طالبًا وطالبة.
نجران جامعة نجران الاختبارات النهائية فيروس كورونا الجديد
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 11:06 PM
"السبيعي": جميع الإجراءات والتجهيزات التقنية اتخذت لسيرها دون أي عوائق26 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونيًا
واصل نحو 26 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران في مختلف الكليات والتخصصات للأسبوع الثاني، أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1440 / 1441هـ، والتي خصصت إلكترونيًا نتيجة الظروف الراهنة.
وأوضح مدير الجامعة، الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن الأسبوع الأول من الاختبارات النهائية عن بُعد، سار وفق ما خططت له الجامعة من تنظيم، حيث اتخذت جميع الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتأديتها دون أي عوائق، مؤكدًا حرص الجامعة على التيسير على الطلاب بما يخدمهم في مسيرتهم التعليمية.
من جهة أخرى، قال عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، الدكتور خيران آل رجب، إن الأسبوع الأول شهد تأدية 33600 طالب وطالبة من مختلف الكليات والتخصصات الاختبارات بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى استمرار الجامعة في تقديم جميع الخِدْمات التقنية العالية التي تضمن سير الاختبارات بنجاح، مؤكدًا أن ما قدمته الجامعة من دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة كان لها دور كبير في سهولة أداء الاختبارات وتجنب المعوقات.
وكانت العمادة نفذت الكثير من البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس وكذلك للطلاب والطالبات؛ لتمكينهم من تسيير العملية التعليمية وأداء الاختبارات الإلكترونية بكفاءة عالية، حيث تم تنفيذ 35 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في نظام إدارة التعلم والفصول الافتراضية، وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، والدورات والواجبات ولوحة المناقشة، واستفاد منها 2137 عضو هيئة تدريس، كما نظمت العمادة 19 دورة للطلاب والطالبات استفاد منها 1721 طالبًا وطالبة.
، 26 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونيًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 26 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.