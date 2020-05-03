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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود رجال الصحة على ما يقومون به من خدمة المسجد الحرام وقاصديه، والتأكد من سلامتهم.
وفي التفاصيل، أشار الشيخ "السديس" إلى أن رجال الصحة خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩) فهم الذين يقومون بالتأكد من سلامة قاصدي بيت الله الحرام.
وأكد أهمية التعاون مع رجال الصحة في عملية الفحص واتباع التعليمات الصادرة من قبلهم، وذلك لسلامتهم وسلامة الآخرين من حولهم.
وفي الختام، دعا "السديس" أن يحفظ حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأن يوفق رجال الصحة ويعينهم على التصدي لهذه الجائحة، وأن يشفي المرضى ويرحم الموتى، وأن يرفع هذا البلاء عن العباد، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلاد الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين.الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس المسجد الحرام فيروس كورونا الجديد
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 11:01 PM
أكد أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا ويجب التعاون باتباع التعليمات
أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود رجال الصحة على ما يقومون به من خدمة المسجد الحرام وقاصديه، والتأكد من سلامتهم.
وفي التفاصيل، أشار الشيخ "السديس" إلى أن رجال الصحة خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩) فهم الذين يقومون بالتأكد من سلامة قاصدي بيت الله الحرام.
وأكد أهمية التعاون مع رجال الصحة في عملية الفحص واتباع التعليمات الصادرة من قبلهم، وذلك لسلامتهم وسلامة الآخرين من حولهم.
وفي الختام، دعا "السديس" أن يحفظ حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأن يوفق رجال الصحة ويعينهم على التصدي لهذه الجائحة، وأن يشفي المرضى ويرحم الموتى، وأن يرفع هذا البلاء عن العباد، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلاد الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين.
، "السديس" لرجال الصحة: جهودكم مباركة لما تقدمونه من خدمة للحرم وقاصديه ،
المصدر : الخليج 365
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