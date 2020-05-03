شاهد.. تفاصيل إتاحة عدد من المواصفات القياسية السعودية مجانا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح طامس الحمادي المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس عن تفاصيل اتاحة الهيئة لعدداً من المواصفات القياسية السعودية مجانا أوضح طامس الحمادي المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس عن تفاصيل اتاحة الهيئة لعدداً من المواصفات القياسية السعودية مجانا وقال طامس خلال برنامج "ياهلا " : الهيئة تبذل جهد لتتخفيف من الأثار السلبية لأزمة كورونا، وهذه الموصفات تتعلق بحجم استمرارية الأعمال وحجم المخاطر وأمن المعلومات. وأضاف : تم اليوم الجميع يدرك أهمية العمل عن بعد وتأتي المواصفة الخاصة بأستمرارية الأعمال وتحسينها وذلك من خلال تخفيف العبء المالي على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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