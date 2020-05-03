شكرا لمتابعة خبر عن حسم الجدل حول تأثير التبرع بالدم على القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب مدى تأثير التبرع بالدم على القلب، وجاء ذلك ردا على سؤال أحد متابعيه. أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب مدى تأثير التبرع بالدم على القلب، وجاء ذلك ردا على سؤال أحد متابعيه. وقال المتابع:" هل صحيح التبرع بالدم يقلل حدوث جلطات القلب؟ "، فرد النمر:" التبرع بالدم عمل إنساني عظيم لاشك في ذلك ". وأشار "النمر" عبر حسابه على " تويتر ":" غالبية الأشخاص ليس له علاقة بمنع حدوث جلطات القلب ".

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