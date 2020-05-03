شكرا لمتابعة خبر عن هيلة المشوح: «لم نكن نعلم أن رؤية السعودية أحدثت كل هذا الغل والتربص» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): هاجمت الإعلامية هيلة المشوح، اليوم الأحد، أعداء المملكة المتربصين بها. هاجمت الإعلامية هيلة المشوح، اليوم الأحد، أعداء المملكة المتربصين بها. وقالت "المشوح" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : لم نكن نعلم بأن رؤية السعودية 2030 قد أحدثت كل هذه الضغائن والغل والتربص بالمملكة العربية السعودية!". وتابعت : "المملكة باقية كما هي وأقوى … والرؤية مستمرة بعرابها وملكها وشعب عاشق لوطنه وقيادته ولم تهتز ثقته قيد أنملة!"

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