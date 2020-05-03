شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل تجهيز مستشفى في حي معزول بمكة خلال أسابيع قليلة لفحوصات كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال الدكتور سلطان العيسى الذي يعمل في مركز مؤقت بحي النكاسة بمكة، قائلا إن مركز الرعاية الصحية الأولية يعمل بدعم مباشر من وزارة الصحة.

وأضاف العيسى خلال حواره عبر قناة العربية:" أن المركز الصحي جُهز في الأول من أبريل لتخفيف وطأة منع التجول ".

ولفت العيسى إلى أن المركز يخدم شريحة كبيرة من الحي "، مبينا أنه تم استقبال 3209 حالة مشتبه بها.ّ

وأوضح أنه يتم تقييم الحالة من قبل ممارس صحي مدرب علي الحالة المشتبه بها ويتم وضعها في منطقة خاصة، لافتا إلى أن المركز المتنقل تم تجهيزه في أقل من 3 أسابيع بهدف تقديم الرعاية الصحية ".