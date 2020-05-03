"الأرصاد" تنبّه من عوالق ترابية على نجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من عوالق ترابية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات يدمة، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويستمر حتى الـ 9 من صباح الغد.
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