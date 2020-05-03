شكرا لمتابعة خبر عن 6 توصيات بشأن ارتداء الكمامة القماشية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):نشرت عدد من الجهات الرسمية، توصيات هامة عند ارتداء الكمامة القماشية التي نصحت بها وزارة الصحة.
وأوضحت أنه يتم ارتدائها عند الخروج من المنزل، والحصول عليها بصناعتها من أدوات منزلية بسيطة، ويتم ارتدائها عبر شدها من الأذن قدر الإمكان، ويفضل أن يكون القماش متعدد الطبقات، وتأكد ألا تبقى فمك وأنفك محفوظ، وعند تبللها والرجوع إلى البيت يتم غسلها جيدًا وإعادة استخدامها.
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