شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر : "الصدمات النفسية إذا لم تعالج على الفور تُسبب جلطات القلب" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، من عدم معالجة الصدمات النفسية على الفور. حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، من عدم معالجة الصدمات النفسية على الفور. وقال "النمر" عبر حسابه على "تويتر" : "الصدمات النفسية في الحياة التي تترك آثاراً نفسية مُتْعِبة مثل : الاكتئاب، الألم، التوتر، ضعف التركيز، الشتات الذهني، إذا لم تعالج نفسياً وعضوياً فإنها تسبب ارتفاعاً في حصول جلطات القلب على المدى البعيد بنسبة 53 %.".

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