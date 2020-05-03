شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تطلق نظام إلكتروني لرصد أسعار السلع بشكل مباشر بأيدي المراقبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أطلقت وزارة التجارة نظامًا إلكترونيًا لرصد أسعار السلع بشكل مباشر، بأيدي المراقبين، في كافة مدن المملكة. أطلقت وزارة التجارة نظامًا إلكترونيًا لرصد أسعار السلع بشكل مباشر، بأيدي المراقبين، في كافة مدن المملكة. وقالت الوزارة خلال مقطع فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " إنه يتم تحليل الأسعار ومقارنتها مع جميع المناطق والدول المجاورة ونتخذ الاجراءات بشكل مباشر.

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