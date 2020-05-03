شكرا لمتابعة خبر عن المقصود بـ" وارد منصور " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أثيرت تساؤلات عديدة بشأن المقصود بـ" وارد منصور "، حيث تبين أنه مسدس " ماب " وهو فرنسي الصنع.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه تم استيرده في عهد تولي الأمير منصور بن عبدالعزيز لوزارة الدفاع السعودية ومن هذا الاستيراد أخذ هذا اللقب.

وتباينت التعليقات وجاءت كالتالي:" السبطانه متوسطه وسلاح إذا حصل التنظيف يعمر مع صاحبه، نعم من أفضل المسدسات التي رائيتها وجميل بالمصنع والشكل، وارد منصور ليست حكرا على المسدس ولكن توجد آلات كثيرة وارد منصور ".