شكرا لمتابعة خبر عن أول أحفاد الملك عبدالعزيز "رحمه الله" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح حساب " تاريخ آل سعود " أن الأمير فيصل بن تركي الأول وهو أول أحفاد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، حيث ولد عام 1337هـ/1918م.

وجاء ذلك ردا من حساب تاريخ آل سعود عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " تضمن هو أول حفيد للملك عبد العزيز الله يرحمه.

وتولى تربيته جده المؤسس وعمه الملك سعود ودرس في مدرسة الأمراء في الرياض، وهو أول وزير للعمل والشؤون الأجتماعية، في حين تولى وزارة الداخلية، له 5 أولاد و4 بنات، وتوفي 1388هـ/1968م.