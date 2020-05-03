شكرا لمتابعة خبر عن اختصاصات لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عن اختصاصاتها التي تمثلت في متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم.

وأشارت إلي وضع سياسية تحت على البحث النشط عن الضحايا وتدريب أفراد على وسائل التعرف على الضحايا، التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة الصحية الى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك.

وتضمنت الاختصاصات أيضا: التوصية بإنقل الضحية في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك، وتخضع تلك القوصية - عند اعتمادها - للمراجعة بالإجراءات نفسها كل سنة كحد أقصى، إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص.