رصد مستودعًا مخالفًا بجازان وضبط 28 طنًا من المواد الغذائية (صور)

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة وأمانة جازان والجهات الأمنية في جازان، مستودعًا لمنتجات غذائية يزاول نشاطه بدون ترخيص ومخالف لاشتراطات التخزين. رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة وأمانة جازان والجهات الأمنية في جازان، مستودعًا لمنتجات غذائية يزاول نشاطه بدون ترخيص ومخالف لاشتراطات التخزين. وأكدت أنه تم ضبط ٢٨ طنًا من المواد الغذائية مخزنة في ظروف سيئة، وإحالة المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. Advertisements

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