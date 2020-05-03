شكرا لمتابعة خبر عن الصادرات توجه رسالة هامة بشأن المصطلحات التجارية الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت هيئة الصادرات أكدت هيئة الصادرات السعودية ، اليوم الأحد، على أهمية الإطلاع على المصطلحات التجارية الدولية. وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : "اطلاعك كمصدّر على المصطلحات التجارية الدولية أمر هام يساهم في التقليل من حالات عدم الوضوح الناشئة عن اختلاف تفسيرها من بلدٍ إلى آخر".

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