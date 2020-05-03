شكرا لمتابعة خبر عن 4 بروتوكولات لعلاج فيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تكشفت معلومات عن 4 بروتوكولات يتم تطبيقها لعلاج فيروس كورونا في المملكة، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

ومن جهته، قال الدكتور عبدالله العسيري إن الدراسة السريرية التي اعتمدت في المملكة تهدف إلى اختبار عدد من البروتوكولات العلاجية التي ثبتت فعاليتها في الاختبارات الأولية سواءً في المختبرات أو في دراسات سابقة على متطوعين.

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واتضح أنه تم اعتماد 4 بروتوكولات، 3 منها عبارة عن أدوية مضادة للفيروسات طُورت سابقًا لأمراض فيروسية مختلفة ولها طيف واسع من الاستخدامات ولها مستوى أمان عالٍ، ولكن من غير المعروف الآن هل لها دور في تعجيل الشفاء لمصابي فيروس كورونا الجديد، وهذا هو السبب الرئيس الذي دعا المملكة للدخول في هذا التحالف مع عدد كبير من الدول لاختبار هذه الأدوية على أرض الواقع.

وحدد متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي والذي يقوم على استخدام البلازما من الأشخاص المتعافين حيث تحتوي على أجسام مضادة للفيروس ويتم حقنها في الأشخاص المصابين بالفيروس.

وتبين أنه لم يتم التوصل إلى أسلوب واحد حيث تختلف الحالات في استجابتها للعلاج بحسب العديد من العوامل من بينها عمر المريض، وتاريخه المرضي، وفترة ظهور الأعراض عليه وغيرها من العوامل التي تختلف من شخص إلى آخر.