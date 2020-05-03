شكرا لمتابعة خبر عن المرور يُنوه إلى الوقوف عند نقاط الضبط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المرور على السائقين، اليوم الأحد، بضرورة الألتزام بإرشادات الوقوف عند نقاط الضبط.

وقال المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " التزامكم بإرشادات الوقوف عند نقاط الضبط يعكس وعيكم.