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المرور يُنوه إلى الوقوف عند نقاط الضبط

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شكرا لمتابعة خبر عن المرور يُنوه إلى الوقوف عند نقاط الضبط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المرور على السائقين، اليوم الأحد، بضرورة الألتزام بإرشادات الوقوف عند نقاط الضبط.

وقال المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " التزامكم بإرشادات الوقوف عند نقاط الضبط يعكس وعيكم.

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