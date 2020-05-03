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شكرا لمتابعة خبر عن المرور يُنوه إلى الوقوف عند نقاط الضبط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المرور على السائقين، اليوم الأحد، بضرورة الألتزام بإرشادات الوقوف عند نقاط الضبط.
وقال المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " التزامكم بإرشادات الوقوف عند نقاط الضبط يعكس وعيكم.
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