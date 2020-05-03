شكرا لمتابعة خبر عن التعويض في حالات إنهاء العقد غير المشروع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فهد القزيز (صدى):تضمنت المذكرة التفسيرية الصادرة اليوم بشأن المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي تم إضافتها مؤخرًا لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، التعويض في حالات إنهاء العقد غير المشروعة.
وأوضحت أنه يمكن للطرف المتضرر الحصول على مستحقاته المقررة بموجب النظام أو العقد أو لائحة تنظيم العمل الداخلي، وألا تحتسب هذه الحقوق على أساس الأجر المخفض خلال الظرف أو الحالة الاستثنائية، وتحتسب الحقوق على أساس الأجر الأخير الذي يتقاضى قبل الظرف أو الحالة الاستثنائية.
وبينت المذكرة أن إنهاء العقد بسبب القوة القاهرة لا يتم إلا بتحقق عدد من الشروط بحسب طرف الإنهاء.
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