شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تدشين مساعدات المملكة للفلسطينيين لمواجهة «كورونا»بـ10 ملايين ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عمّان (صدى):

أطلق سفیر المملكة لدى الأردن نایف بن بندر السدیري مراسم تسلیم أولى دفعات المساعدات الطبیة المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانیة للشعب الفلسطیني الشقیق لمواجھة فایروس كورونا في الضفة الغربیة وقطاع غزة.

ووقع محاضر تسلیم شحنة المساعدات، في مقر سفارة المملكة بالعاصمة الأردنیة عمان، السفیر نایف السدیري ومدیر فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود الحزیم.

فی حين وقعھا عن الجانب الفلسطیني الوزیر رمزي خوري مدیر الصندوق القومي الفلسطیني، بحضور السفیر الفلسطیني لدى الأردن عطا خیري حيث تبلغ قیمة المساعدات أكثر من 10 ملایین ریال تتضمن 12 بندا من الأجھزة والمستلزمات الطبیة تم التعاقد على توریدھا من قبل المركز من أوروبا والصین والبعض الآخر من المملك.

وتأتي ھذه المساعدات إنفاذاً لتوجیھات خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود وولي العھد الأمیر محمد بن سلمان بالوقوف مع الدول الشقیقة والصدیقة المتضررة من ھذه الجائح.