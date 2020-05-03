شكرا لمتابعة خبر عن "صحة جدة" تنفي انتشار "كورونا" في المولات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): نفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة جدة، اليوم الأحد، انتشار وباء نفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة جدة، اليوم الأحد، انتشار وباء فيروس كورونا المستجد داخل عدد من المولات التجارية بالمحافظة، مؤكدة أن هذه المعلومات ليس لها أساس من الصحة. وطالبت المديرية المواطنين بضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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