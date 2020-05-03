شكرا لمتابعة خبر عن مخططة أرامكو السابقة: «أردت أكون الأولى دائمًا بسبب عروسة لعبة» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت ثريا العريض مخططة أرامكو السعودية السابقة ، عن السبب الذي دفعها منذ الصغر لتكون متفوقة.

وقالت "العريض" في برنامج اللقاء من الصفر، إنها كانت صغيرة في الروضة وفي نهاية العام أقاموا حفل وأعطوا الجميع هدايا، وطفلة واحدة حصلت على عروسة كبيرة وأفضل فسألت نفسها عن السبب.

واتضح بعد ذلك أن الطالبة أخذت عروسة أكبر؛ لأنها حصلت على مركز أول بسبب تفوقها، ومن ذلك الوقت وهي تحقق المراكز الأولى في دراستها وحتى الجامعة.