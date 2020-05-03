شكرا لمتابعة خبر عن مخططة أرامكو السابقة: «أردت أكون الأولى دائمًا بسبب عروسة لعبة» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشفت ثريا العريض مخططة أرامكو السعودية السابقة ، عن السبب الذي دفعها منذ الصغر لتكون متفوقة.
وقالت "العريض" في برنامج اللقاء من الصفر، إنها كانت صغيرة في الروضة وفي نهاية العام أقاموا حفل وأعطوا الجميع هدايا، وطفلة واحدة حصلت على عروسة كبيرة وأفضل فسألت نفسها عن السبب.
واتضح بعد ذلك أن الطالبة أخذت عروسة أكبر؛ لأنها حصلت على مركز أول بسبب تفوقها، ومن ذلك الوقت وهي تحقق المراكز الأولى في دراستها وحتى الجامعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مخططة أرامكو السابقة: «أردت أكون الأولى دائمًا بسبب عروسة لعبة» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.