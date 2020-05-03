شكرا لمتابعة خبر عن إزالة سوق المشاهير بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):تمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، من إزالة سوق المشاهير بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز “الدائري الثاني” لإعادة تطويره.
وقالت أمانة المدينة إن أعمال الإزالة جاءت للحد من مظاهر التشوه البصري، وتطويره بما يتناسب مع المنطقة المحيطة به.
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