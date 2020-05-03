بالصور.. توصيل أكثر من 500 طلب دواء بمستشفى صامطة العام للمنازل

ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا
قام مستشفى صامطة العام بتوصيل أكثر من 500 طلب دواء من خلال مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى، بالتعاون فريق التوصيل الدوائي للمرضى البالغ عددهم 46 من المستشفى؛ وذلك خلال الأسبوع الأول لإطلاق المبادرة التي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة منطقة جازان وقطاعاتها للوقاية من فيروس كورونا الجديد, ولتقليل مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية والحفاظ على البقاء في المنازل.
وأوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة جازان محمد دراج، أن مستشفى صامطة العام خصص رقمًا للتواصل لتزويد الصيدلية باسم المريض ورقم الملف والعيادة ورقم الجوال والسكن والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله عبر فريق التوصيل الدوائي للمرضى، إضافة إلى توعية مندوبي التوصيل وإلزامهم بقواعد مكافحة العدوى، واستخدام وسائل الحماية مع كل طلب توصيل.
وتمت تغطية محافظات الحد الجنوبي الطوال ومركز الموسم ومحافظة صامطة ومركزي السهي والقفل ومحافظة الحرث ومركز الخشل ومحافظة أحد المسارحة ومركز الحكامية.
وحثت صحة جازان الجميع على الحفاظ على أنفسهم بالبقاء في منازلهم، مع سعيها جاهدةً لخدمتهم من منازلهم.
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