الخميس.. الغذاء والدواء تستعرض مبادراتها لدعم القطاع الخاص

تنظم غرفة الرياض، ممثلة في لجنة المنشآت الطبية، لقاء "عن بعد" مساء الخميس المقبل، يتحدث فيه المهندس سعد الغامدي مساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات للفروع والتفتيش بالهيئة العامة للغذاء والدواء. ويأتي تنظيم اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات جائحة كورونا.

وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنشآت الطبية الدكتور خالد العنزي، أن اللقاء يستهدف تسليط الضوء على مبادرات هيئة الغذاء والدواء لدعم القطاع الخاص لمواجهة تحديات آثار جائحة كورونا ومواكبةً لجهود الدولة في التصدي للآثار الاقتصادية للجائحة على القطاع الخاص.

وقال إن اللقاء سيتناول عددًا من الموضوعات المهمة تستهدف التعريف بالمبادرات التي أطلقتها الهيئة وطرق الاستفادة منها، إضافة إلى مناقشة التدابير التي اتخذتها الهيئة لتقليل الآثار السالبة على السوق السعودية وحماية صغار المستثمرين، وللتعريف بالآلية التي وضعتها الهيئة لتسريع عملية إجراءات دخول المنتجات للأسواق.

اقرأ أيضًا: