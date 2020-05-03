الإطاحة بمواطن تعمد صدم مركبة واعتدى على قائدها في بيشة

أطاحت شرطة منطقة عسير، اليوم الأحد، بمواطن تعمد صدم مركبة واعتدى على قائدها في بيشة.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، بأنه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر من خلاله قائد مركبة يصطدم عمدًا بمركبة أخرى، ويعتدي على قائدها بأحد الطرق الرئيسة في محافظة بيشة؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته، وهو (مواطن في العقد الثالث)، وجرى إيقافه وإكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

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