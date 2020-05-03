كيف تحصل على قروض عادية في منطقة الدرع العربي من صندوق التنمية الزراعية؟

أعلن صندوق التنمية الزراعية، اليوم الأحد، بدء استقبال طلبات تمويل القروض العادية في منطقة الدرع العربي التي تعتمد على المياه المتجددة، من خلال اتباع إجراءات التقديم على الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأوضح صندوق التنمية الزراعية، عبر موقعه الإلكتروني أن متطلبات وشروط الحصول على القروض العادية في منطقة الدرع العربي تتمثل في وجود سجل زراعي من وزارة البيئة والمياه والزراعة لمزاولة النشاط.

وكذلك سند حيازة وتملك الأرض الزراعية (صك، عقد إيجار ...الخ)، وأن يقع النشاط الزراعي في منطقة الدرع العربي، وفقًا لصندوق التنمية الزراعية، ويمكن تقديم الطلب عبر الرابط.

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وأوضح صندوق التنمية الزراعية أنه يتم قبول طلب العمل بناء على الميزة النسبية والتركيبة المحصولية للمنطقة التي يقع فيها النشاط، وتوافر المياه المتجددة في منطقة مزاولة النشاط.

وكذلك مدى التوافق مع برامج الدولة في القطاع الزراعي وسياسة وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدى إسهام النشاط في الأمن الغذائي وبرامج التنمية الريفية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وفقًا لصندوق التنمية الزراعية.

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