عبر الموقع الإلكتروني
أعلن صندوق التنمية الزراعية، اليوم الأحد، بدء استقبال طلبات تمويل القروض العادية في منطقة الدرع العربي التي تعتمد على المياه المتجددة، من خلال اتباع إجراءات التقديم على الموقع الإلكتروني للصندوق.
وأوضح صندوق التنمية الزراعية، عبر موقعه الإلكتروني أن متطلبات وشروط الحصول على القروض العادية في منطقة الدرع العربي تتمثل في وجود سجل زراعي من وزارة البيئة والمياه والزراعة لمزاولة النشاط.
وكذلك سند حيازة وتملك الأرض الزراعية (صك، عقد إيجار ...الخ)، وأن يقع النشاط الزراعي في منطقة الدرع العربي، وفقًا لصندوق التنمية الزراعية، ويمكن تقديم الطلب عبر الرابط.
وأوضح صندوق التنمية الزراعية أنه يتم قبول طلب العمل بناء على الميزة النسبية والتركيبة المحصولية للمنطقة التي يقع فيها النشاط، وتوافر المياه المتجددة في منطقة مزاولة النشاط.
وكذلك مدى التوافق مع برامج الدولة في القطاع الزراعي وسياسة وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدى إسهام النشاط في الأمن الغذائي وبرامج التنمية الريفية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وفقًا لصندوق التنمية الزراعية.
اقرأ أيضًا:
للتخفيف من آثار جائحة «كورونا».. «صندوق التنمية» يعتمد قروضًا زراعية بحوالي 60 مليون ريال
صندوق التنمية الزراعية يحدد شروط مبادرة تأجيل الأقساط
لمربي الماشية.. كيف تحصل على تمويل بـ100 ألف ريال من صندوق التنمية الزراعية؟
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تحصل على قروض عادية في منطقة الدرع العربي من صندوق التنمية الزراعية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.