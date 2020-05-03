طقس الإثنين.. أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على 10 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين؛ لافتة إلى هطول أمطار رعدية على 10 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة)، تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، وقد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

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وتوقعت هيئة الأرصاد، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، والأجزاء الشرقية منها)؛ تمتد إلى منطقتي حائل والقصيم، مشيرة إلى أنه يتوقع أيضًا هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق (الجوف، الرياض، الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة»، إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى جنوبية، بسرعة بين 10-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية بوجه عام، بسرعة بين 10-38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.