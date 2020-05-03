مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة ينتج ١٥٠ ألف يرقة من أسماك البلطي البحري

قام مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بإنتاج ١٥٠ ألف يرقة من أسماك البلطي البحري لشهر مايو لعام ٢٠٢٠م، وقام بتوزيعها على مشاريع الاستزراع المائي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جارالله الغامدي، أن إمداد مشاريع الاستزراع المائي باليرقات، يأتي ضمن خطط الوزارة في تنوع المنتوجات السمكية والوصول إلى زيادة الاكتفاء الذاتي في الأسواق المحلية وذلك استكمالًا لشهر أبريل الماضي الذي تم به إنتاج ٨٠ ألف يرقه وقد وزعت أيضًا كدعم لمشاريع الاستزراع المائي .

وأشار الغامدي إلى أنه استكمالًا لإمداد مشاريع الاستزراع باليرقات سيقوم المركز بتوزيع ١٠٠ ألف يرقه استكمالًا لهذا الشهر بإذن الله، مؤكدًا أن إشراف الوزارة على جميع مراحل النمو والنقل والإنتاج يأتي ضمن سياسة ضبط الجودة التي تنتهجها الوزارة في جميع مزارع الاستزراع السمكي في المملكة.

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