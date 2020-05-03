أمانة المدينة تعلن الاحترازات التي اتخذتها في مساكن العمال للحد من انتشار كورونا

بينها وضع لوحات لمعلومات الشركة التابعون لها
أعلنت أمانة المدينة المنورة عن أبرز الاحترازات التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في مساكن العمال.
واشتملت الإجراءات المتخذة الحصول على موافقة البلدية المختصة على موقع السكن، وألا يتسبب في إيذاء المساكن المجاورة، وأن يكون داخل حدود النطاق العمراني، وأن يتحقق فيه التمتع بالعوامل الصحية الطبيعية، وأن يكون بعيدًا عن مدارس البنات وسكن الطالبات، ارتفاع أرضية الموقع وعدم تعرضها للغمر بالمياه، وضع لوحات لمعلومات الشركة التي يتبع لها العاملون، توافر مصادر المياه والكهرباء الصالحة للاستهلاك الآدمي.
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