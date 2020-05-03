مصادر «عاجل»: 5 ضوابط لتسجيل منسوبي التعليم بمنصة التطوع الصحي

تحسبًا لطلب الجهات الرسمية..
طالبت وزارة التعليم جميع الإدارات على حث منسوبيها بالتسجيل في منصة التطوع الصحي وفق عدد من الشروط والضوابط.
وكشفت مصادر لـ«عاجل»، أن ذلك جاء تحسبًا لطلب الجهات الرسمية المعنية بالمساهمة في تفعيل الخطط الوقائية للتصدي لجائحة كورونا بالمملكة.
وتمثلت شروط وضوابط التسجيل في منصة التطوع الصحي، في التالي:
أن يكون المتطوع/ة من منسوبي وزارة التعليم، وألا يقل العمر عن ١٨عامًا وألا تؤثر المشاركة على العمل أو المهمة الأساسية للمتطوع.
وكذلك الالتحاق بالبرامج التدريبية الخاصة بتأهيل المتطوعين، واجتياز الفحص البصري الذاتي الخاص بفيروس كورونا وخلوه من أي أعراض للإصابة بالفيروس.
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