باجتماعها الـ74..
أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، أهمية الالتزام بالتباعد بالمسافات الآمنة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماعها الرابع والسبعين، اليوم، برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات حول الفيروس، كما استعرضت وضعه الوبائي على مستوى العالم و الحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع تأكيد استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره.
وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
اقرأ ايضأ :
بالأرقام.. توزيع إصابات فيروس كورونا في المملكة
«كابسارك» يطلق قاعدة بيانات ترصد مستجدات كورونا في المملكة
وزارة الصحة: تسجيل1147 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في المملكة
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة متابعة مستجدات كورونا تؤكد أهمية الالتزام بالتباعد بالمسافات الآمنة لمنع انتقال العدوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.