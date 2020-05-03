، اعتماد 5 مؤشرات لقياس أداء جمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي ،

محمد بن مسعود - الدمام - البيئة: تطوير برامج التمكين وتحسين فاعليتها ونشر ثقافة العمل التطوعي

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، خمسة مؤشرات تهدف إلى قياس أداء جمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي التي تشرف عليها الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن 26 جمعية ومؤسسة أهلية في مختلف مناطق المملكة تشرف عليها الوزارة، تعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاع غير الربحي، من خلال تعزيز التنمية المجتمعية وتنمية القطاع وتمكينه، وذلك بتطوير برامج التمكين وتحسين فاعليتها ونشر ثقافة العمل التطوعي وزيادة الفرص التطوعية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتطلع إلى رفع أداء هذه الكيانات التي تشرف عليها، وزيادة نموها وتعظيم أثر التطوع ومنافعه، وتوسيع نطاق عملها، ما ينعكس على زيادة أثرها اقتصادياً في القطاع, مؤكدة تقييس هذه المؤشرات مثل باقي مؤشرات الوزارة من خلال مركز أداء لقياس الأجهزة العامة، ومكتب تحقيق الرؤية في الوزارة، منبهة إلى أن التواصل حالياً مع هذه الجمعيات يكون عن طريق الاتصال والبريد الإلكتروني، وتفعيل عملية الإشراف الميداني عليها، وكذلك التواصل مستقبلاً عن طريق منصة تواصل إلكترونية خاصة بالوزارة، ويجري العمل عليها بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات.وزارة البيئة والمياه والزراعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية