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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الأمير طلال بن بدر رئيس المجلس الرياضي العربي، ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، ورئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية قراراً يقضي بتأجيل اجتماعات الجمعيات العمومية الانتخابية للاتحادات الرياضية لمدة عام (طبقاً للنظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية العربية) لتعقد بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2021.
وذكر اتحاد الاتحادات الرياضية العربية على موقعه الإلكتروني الرسمي أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الحالية المتمثلة في تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على كافة الأنشطة والمجالات وخاصة الرياضية.
يشار إلى أن النشاط الرياضي متوقف في أغلب الدول منذ مارس الماضي كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس، الذي أودى بحياة الآلاف من مختلف أنحاء العالم.الأمير طلال بن بدر رئيس المجلس الرياضي العربي
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 09:21 PM
أصدر الأمير طلال بن بدر رئيس المجلس الرياضي العربي، ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، ورئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية قراراً يقضي بتأجيل اجتماعات الجمعيات العمومية الانتخابية للاتحادات الرياضية لمدة عام (طبقاً للنظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية العربية) لتعقد بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2021.
وذكر اتحاد الاتحادات الرياضية العربية على موقعه الإلكتروني الرسمي أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الحالية المتمثلة في تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على كافة الأنشطة والمجالات وخاصة الرياضية.
يشار إلى أن النشاط الرياضي متوقف في أغلب الدول منذ مارس الماضي كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس، الذي أودى بحياة الآلاف من مختلف أنحاء العالم.
، تأجيل الجمعيات العمومية الانتخابية للاتحادات الرياضية العربية ،
المصدر : الخليج 365
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