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صحة جدة: لا صحة لانتشار وباء كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت المديرية عبر حسابها على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

أكدت صحة جدة عدم صحة ما يتم تداوله حول انتشار وباء في عمالة عدد من المولات التجارية.
وقالت عبر حسابها في تويتر: تؤكد صحة جدة عدم صحة المعلومات المتداولة حول انتشار وباء كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية بجدة.

وننوه على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 09:32 PM

أكدت المديرية عبر حسابها على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

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صحة جدة تنفي شائعة انتشار كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أكدت صحة جدة عدم صحة ما يتم تداوله حول انتشار وباء كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية.
وقالت عبر حسابها في تويتر: تؤكد صحة جدة عدم صحة المعلومات المتداولة حول انتشار وباء كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية بجدة.

وننوه على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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المصدر : الخليج 365

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