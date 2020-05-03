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أكدت صحة جدة عدم صحة ما يتم تداوله حول انتشار وباء كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية.
وقالت عبر حسابها في تويتر: تؤكد صحة جدة عدم صحة المعلومات المتداولة حول انتشار وباء كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية بجدة.
وننوه على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 09:32 PM
أكدت المديرية عبر حسابها على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية
أكدت صحة جدة عدم صحة ما يتم تداوله حول انتشار وباء كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية.
وقالت عبر حسابها في تويتر: تؤكد صحة جدة عدم صحة المعلومات المتداولة حول انتشار وباء كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية بجدة.
وننوه على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
، صحة جدة: لا صحة لانتشار وباء كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية ،
المصدر : الخليج 365
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