تعرف على أبرز قرارات مجلس الشورى السعودي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 3 مايو 2020 08:17 مساءً - اتخذ مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بعد) اليوم الأحد، سلسة قرارات تطالب وزارة الاستثمار بـتشجيع الاستثمار فـي قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والتعدين والقطاعات الناشئة الأخرى، بهدف دعم النمو الاقتصادي ورفع مستوى توظيف الكوادر الوطنية .

واتخذ المجلس الذي عقد برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عدة قرارات بعد أن اطلع في جلسته على ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاستثمار الذي طرح في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل .

وطالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار بوضع مؤشرات محددة تضم مساهمة الاستثمار الأجنبي في توفير فرص العمل للكوادر الوطنية المؤهلة، وتوطين الخبرات ونقلها لقياس العائد المتحقق من هذه الاستثمارات.

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ووجه المجلس الوزارة إلى ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاعتماد منصة واحدة للتسويق والترويج لجذب الاستثمارات الخارجية .

ومن جهة أخرى، طالب المجلس في قرار آخر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، بوضع خطة استراتيجية لتنمية المواهب السعودية في مجالات الإعلام بمختلف مجالاته، ورفع نسبة فرض التوطين في قطاع العمل الإعلامي.

وأتى هذا القرار بعد اطلاع المجلس على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، وملاحظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في جلسة سابقة قدمتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما ودعا المجلس الهيئة إلى زيادة دعم مهام ونشاطات اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي من الناحية الفنية والمالية لمساعدتها في القيام بمهامها وبشكل خاص فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي ،وطالب الهيئة بتقديم مؤشرات تبين تطور الاستثمار في الإعلام بكافة أشكاله ومنصاته، وخطة لضبط وترشيد الانفاق على بعض البنود.

بالإضافة إلى ذلك شدد المجلس على ضرورة تطوير لائحة التصنيف العمري للبرامج التلفزيونية وتطبيقها على القنوات التلفزيونية التي تبث عن طريق الأقمار الاصطناعية.