، حتى 31 مايو الجاري.. رئيس وزراء اليابان يدرس تمديد حالة الطوارئ العامة ،

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قالت وسائل إعلام يابانية إن رئيس الوزراء شينزو آبي سيتشاور مع الخبراء يوم الاثنين، لتمديد حالة الطوارئ العامة حتى 31 مايو الجاري.
وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، ستناقش الحكومة أيضاً اتخاذ إجراءات أخرى بشأن كيفية منع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 15589 شخصاً وأودى بحياة 530 آخرين في اليابان.
ووفق روسيا اليوم من المتوقع أن تعلن اليابان تمديد حالة الطوارئ بعد الاجتماع وسيعقد آبي مؤتمراً صحفياً في المساء يتحدث فيه إلى الشعب عن الجائحة.
ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة يوم الأربعاء الذي يمثل آخر يوم في عطلة عامة استمرت أسبوعاً.
وكان ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد الياباني، قد قال في وقت سابق اليوم الأحد إن اليابان قد تخفف بعضاً من القيود الحالية المفروضة على النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا، بالسماح لأماكن مثل المتنزهات والمتاحف باستئناف نشاطها، شريطة اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة.
رئيس وزراء اليابان شينزو آبي سيتشاور فيروس كورونا الجديد
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 08:49 PM
كان وزير الاقتصاد قد قال: من المحتمل تخفيف بعض القيود الحالية على الاقتصادحتى 31 مايو الجاري.. رئيس وزراء اليابان يدرس تمديد حالة الطوارئ العامة
قالت وسائل إعلام يابانية إن رئيس الوزراء شينزو آبي سيتشاور مع الخبراء يوم الاثنين، لتمديد حالة الطوارئ العامة حتى 31 مايو الجاري.
وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، ستناقش الحكومة أيضاً اتخاذ إجراءات أخرى بشأن كيفية منع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 15589 شخصاً وأودى بحياة 530 آخرين في اليابان.
ووفق روسيا اليوم من المتوقع أن تعلن اليابان تمديد حالة الطوارئ بعد الاجتماع وسيعقد آبي مؤتمراً صحفياً في المساء يتحدث فيه إلى الشعب عن الجائحة.
ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة يوم الأربعاء الذي يمثل آخر يوم في عطلة عامة استمرت أسبوعاً.
وكان ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد الياباني، قد قال في وقت سابق اليوم الأحد إن اليابان قد تخفف بعضاً من القيود الحالية المفروضة على النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا، بالسماح لأماكن مثل المتنزهات والمتاحف باستئناف نشاطها، شريطة اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة.
، حتى 31 مايو الجاري.. رئيس وزراء اليابان يدرس تمديد حالة الطوارئ العامة ،
المصدر : الخليج 365
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