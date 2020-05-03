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الفراولة من الفاكهة التي تحارب العطش الشديد في رمضان؛ فنسبة الماء فيها حوالي 90% من تكوين الفراولة، وتُعد جميع أنواع الفاكهة من فصيلة الفراولة غنية بالسوائل، لكن تبقى ثمرة من الفراولة اللذيذة هي الفائزة.
قالت الجمعية الألمانية للتغذية: إن الفراولة وجبة بينية مثالية، ففيها السعرات الحرارية من ناحية، وغنية بالمعادن والفيتامينات من ناحية أخرى.
وأوضحت الجمعية أن الفراولة تتكون من الماء بما يصل إلى 90%، وبالتالي تحتوي 100 غرام من الفراولة على 43 سعراً حرارياً، كما أنها غنية بالألياف الغذائية المفيدة للهضم، والتي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.
وتعتبر الفراولة كنزاً من المعادن والفيتامينات؛ إذ تحتوي على فيتامين C، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والزنك، والنحاس، وحمض الفوليك.الفراولة رمضان
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 08:45 PM
تعتبر كنزًا من المعادن والفيتامينات وتحتوي الكالسيوم والبوتاسيومتعرف.. كيف تساهم الفراولة في تخفيف الجوع ومحاربة عطش رمضان
الفراولة من الفاكهة التي تحارب العطش الشديد في رمضان؛ فنسبة الماء فيها حوالي 90% من تكوين الفراولة، وتُعد جميع أنواع الفاكهة من فصيلة الفراولة غنية بالسوائل، لكن تبقى ثمرة من الفراولة اللذيذة هي الفائزة.
قالت الجمعية الألمانية للتغذية: إن الفراولة وجبة بينية مثالية، ففيها السعرات الحرارية من ناحية، وغنية بالمعادن والفيتامينات من ناحية أخرى.
وأوضحت الجمعية أن الفراولة تتكون من الماء بما يصل إلى 90%، وبالتالي تحتوي 100 غرام من الفراولة على 43 سعراً حرارياً، كما أنها غنية بالألياف الغذائية المفيدة للهضم، والتي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.
وتعتبر الفراولة كنزاً من المعادن والفيتامينات؛ إذ تحتوي على فيتامين C، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والزنك، والنحاس، وحمض الفوليك.
، تعرف.. كيف تساهم الفراولة في تخفيف الجوع ومحاربة عطش رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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