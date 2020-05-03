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حذر مسؤول ملف كورونا في مكتب ليبيا بمنظمة الصحة العالمية ”رمضان عصمان”، اليوم، من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي مفادها خروج ليبيا من دائرة خطر فيروس كورونا.
وأوضح عصمان، في تصريح صحفي، أن هذه الصفحات تسعى لعرقلة التدابير الاحترازية التي وضعتها الجهات الطبية المختصة لمنع انتشار الفيروس، مؤكداً أن الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح فيما يخص الفيروس هي المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
ودعا المسؤول الأممي، المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار، والحرص على التقيد بالتدابير والإجراءات الاحترازية، والالتزام بتطبيق قرار حظر التجول، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 08:20 PM
دعت إلى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار والحرص على التقيد بالتدابيرالصحة العالمية: لا صحة لشائعة خروج ليبيا من دائرة خطر كورونا
حذر مسؤول ملف كورونا في مكتب ليبيا بمنظمة الصحة العالمية ”رمضان عصمان”، اليوم، من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي مفادها خروج ليبيا من دائرة خطر فيروس كورونا.
وأوضح عصمان، في تصريح صحفي، أن هذه الصفحات تسعى لعرقلة التدابير الاحترازية التي وضعتها الجهات الطبية المختصة لمنع انتشار الفيروس، مؤكداً أن الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح فيما يخص الفيروس هي المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
ودعا المسؤول الأممي، المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار، والحرص على التقيد بالتدابير والإجراءات الاحترازية، والالتزام بتطبيق قرار حظر التجول، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.
، الصحة العالمية: لا صحة لشائعة خروج ليبيا من دائرة خطر كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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