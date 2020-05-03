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أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، ووفاة 14.
وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي؛ تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 6465 حالة؛ من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.وزارة الصحة المصرية فيروس كورونا الجديد
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 08:18 PM
إجمالي الحالات 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤهاالصحة المصرية: تسجيل 272 إصابة بكورونا.. و14 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، ووفاة 14.
وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي؛ تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 6465 حالة؛ من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.
، الصحة المصرية: تسجيل 272 إصابة بكورونا.. و14 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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