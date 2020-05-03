محمد بن مسعود - الدمام - 03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 08:42 PM استمراراً لجهود الوزارة في تعزيز الأمن العذائي.. 251 ألفاً منذ إبريل البيئة.. فسح أكثر من 30 ألف رأس من الماشية قادمة من السودان البيئة.. فسح أكثر من 30 ألف رأس من الماشية قادمة من السودان أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة فسح أكثر من 30 ألف رأس من الماشية قادمة من السودان. مبينة أن ذلك يأتي استمراراً لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تعزيز الأمن العذائي.

وأشارت الوزارة عبر حسابها في تويتر أنه بلغ عدد المواشي الحية المستوردة منذ بداية إبريل حتى 2 مايو 251414 رأساً. الكلمات المفتاحية ، البيئة.. فسح أكثر من 30 ألف رأس من الماشية قادمة من السودان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيئة.. فسح أكثر من 30 ألف رأس من الماشية قادمة من السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.