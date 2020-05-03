- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في إندونيسيا، بتوزيع وجبات الإفطار للصائمين على الأسر الفقيرة وأسر الأيتام في جزيرتي جاوى وسومطرة.
يأتي ذلك في إطار جهود الندوة الخيرية في تنفيذ برنامج إفطار الصائم في العديد من دول العالم في شهر رمضان المبارك؛ حيث يعظم الأجر ويتضاعف الثواب، كما تحرص الندوة على إطلاع المحسنين من الداعمين على تقارير عن التنفيذ وعن المستفيدين من هذه البرامج.
يشار إلى أن آلاف المستفيدين يثنون على جهود الندوة والدعم السخي من مملكة الإنسانية حكومة وشعبًا، ويلهجون بالدعاء للمحسنين بالأجر والثواب، وأن يخلف لهم ما أنفقوا من أموالهم في دعم هذه البرامج الإنسانية التي لامست احتياجاتهم وخففت من معاناتهم.
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 08:36 PM
في إطار برنامج "إفطار الصائم" التي تنفذه في عدد من دول العالم خلال رمضان"الندوة العالمية" توزع وجبات الإفطار للصائمين على الأسر الفقيرة في إندونيسيا
قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في إندونيسيا، بتوزيع وجبات الإفطار للصائمين على الأسر الفقيرة وأسر الأيتام في جزيرتي جاوى وسومطرة.
يأتي ذلك في إطار جهود الندوة الخيرية في تنفيذ برنامج إفطار الصائم في العديد من دول العالم في شهر رمضان المبارك؛ حيث يعظم الأجر ويتضاعف الثواب، كما تحرص الندوة على إطلاع المحسنين من الداعمين على تقارير عن التنفيذ وعن المستفيدين من هذه البرامج.
يشار إلى أن آلاف المستفيدين يثنون على جهود الندوة والدعم السخي من مملكة الإنسانية حكومة وشعبًا، ويلهجون بالدعاء للمحسنين بالأجر والثواب، وأن يخلف لهم ما أنفقوا من أموالهم في دعم هذه البرامج الإنسانية التي لامست احتياجاتهم وخففت من معاناتهم.
، "الندوة العالمية" توزع وجبات الإفطار للصائمين على الأسر الفقيرة في إندونيسيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الندوة العالمية" توزع وجبات الإفطار للصائمين على الأسر الفقيرة في إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.