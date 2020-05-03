البورصة السعودية تشهد أكبر هبوط حاد منذ شهرين

شهدت البورصة السعودية، اليوم الأحد، أكبر عملية هبوط حاد منذ نحو شهرين بعد إعلان وزير المالية السعودي اتخاذ إجراءات صارمة قريبًا للتعامل مع أزمة فيروس كورونا .

وبعد مكاسب على مدار 3 جلسات، تراجعت بورصة "تداول" عند الإغلاق بواقع 7.4% إلى 6586 نقطة، ما يمثل أكبر هبوط منذ يوم 9 مارس، بفعل نزول أسهم مصرف الراجحي 8% وشركة النفط العملاقة "أرامكو" 5.2% (30 ريالا سعوديا مقابل سهم واحد).

وتضررت معنويات المستثمرين من احتمال تبني السعودية إجراءات صارمة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا وخفض وكالة "موديز"، الجمعة الماضي، النظرة المستقبلية لتصنيف المملكة إلى "السلبية" في ظل عوامل عدة على رأسها الجائحة وانهيار أسعار النفط وسط تفوق الطلب على العرض، فضلا عن الشكوك في قدرات المملكة على تحقيق استقرار الدين على المدى المتوسط.

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وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أمس السبت، إن المملكة ستتخذ إجراءات صارمة جدا لمواجهة تأثير فيروس كورونا "قد تكون مؤلمة"، مضيفا أن جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع الأزمة.

وأوضح أن من بين الإجراءات إبطاء المشروعات الحكومية، بما في ذلك الضخمة، لتقليص الإنفاق الحكومي. وفق موقع روسيا اليوم.

وشدد الجدعان على أن "السعودية والعالم لن يعودا مثلما كانا في السابق بعد هذه الأزمة غير المسبوقة والتحديات الاقتصادية عظيمة"، مؤكدا أن الأثر الحقيقي لجائحة فيروس كورونا سيظهر في الربع الثاني وما يليه من هذا العام.