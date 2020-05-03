إصابات كورونا تواصل ارتفاعها في السعودية بشكل غير مسبوق

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في المملكة بشكل غير مسبوق، حيث حيث سجلت الحصيلة النهائية خلال الساعات الـ24 الماضية 1552 إصابة جديدة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، برصد 1552 إصابة مؤكدة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 27011 شخصا.

ولفت العبد العالي إلى أن 16% من الحالات الجديدة سجلت لدى إناث و84% لدى ذكور. وفق موقع روسيا اليوم.

ويمثل معدل اليوم رقما قياسيا جديدا للارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في السعودية، بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية 29 أبريل 1325، وفي 30 أبريل 1351، وفي 1 مايو 1344، وفي 2 مايو 1362.

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وذكر العبد العالي أن 22693 من الحالات المسجلة تعتبر نشطة ومنها 139 تعد حرجة.

وأفاد المسؤول الصحي بتسجيل 8 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن كان هذا المعدل على مستوى 7 حالات في إحصائيت 1 و 2 مايو، ليصل عدد ضحايا فيروس كورونا في المملكة إلى 184 متوفيا.

كما أعلن العبد العالي عن رصد 369 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 4134 شخصا.