عن بُعد.. «جمعية الكشافة» تنظم ملتقى «ستون دقيقة» بمشاركة نخبة من إعلاميّي المملكة

تُنظم جمعية الكشافة العربية السعودية، الملتقى الإعلامي عن بُعد تحت اسم "ستون دقيقة إعلامية "، والذي يبدأ يوم غدٍ الاثنين، ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، ويشارك فيه نخبة من الإعلاميين بالمملكة.

وأوضح مفوّض الإعلام بالجمعية عبدالله بن محمد المنصور، أن الملتقى سيستضيف في اليوم الأول الأستاذ عبدالعزيز بن فهد العيد، والذي سيتحدث عن الشخصية الإعلامية ودور الانشطة الطلابية في بنائها.

وذكر المهندس راكان الفايزي سيتحدث في الجزء الثاني من اليوم الأول للملتقى في جلسة بعنوان "محطات في الإعلام الجديد".

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ولفت إلى أن المستشار الإعلامي هاني الغفيلي سيتحدث يوم الثلاثاء، عن مستقبل الإعلام ، فيما سيقدم المستشار الدكتور تركي بن خالد الظفيري في نفس اليوم عن الصورة الذهنية ودورها في نشر الثقافة التطوعية.

وأشار المنصور على أن اليوم الأخير سيتحدث المستشار الاعلامي الدكتور سعود بن صالح المصيبيح عن الإعلام ودوره في الأزمات، كما سيتناول في آخر جلسات الملتقى الأستاذ مشعل الوعيل الحسابات الرسمية للقنوات التلفزيونية وتعاطيها مع الأزمة.

وأكد مفوّض الإعلام بالجمعية على أهمية هذا الملتقى لتبادل الخبرات وتطوير وتعزيز المهارات والقدرات في مجالات الإعلام المختلفة، والارتقاء بالفكر الإعلامي الذي يناسب المرحلة.

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